Apple 用Smart Folio (iPad mini - 第6世代) - エレクトリックオレンジ【2025年度カレンダ】

商品情報

薄くて軽いiPad mini用Smart Folioは、デバイスの前面と背面を守ります

カバーをめくるとiPadがスリープ状態から自動的に復帰し、閉じるとスリープ状態に戻ります

マグネットで取りつけられ、読書、映画鑑賞、文字入力、FaceTime通話をする時は、折りたたむとそれぞれの使い方に最適なスタンドにもなります

同梱物: Smart Folio