BIGBIG WON Xbox 背面ボタン バックボタン アタッチメント プログラミング機能 人間工学 高耐久ボタン 反応速い 遅延なし X【2025カレンダーの人気アイテム】

商品情報

【商品名】

BIGBIG WON Xbox 背面ボタン バックボタン アタッチメント プログラミング機能 人間工学 高耐久ボタン 反応速い 遅延なし X



【商品説明】

・【4-IN-1 ワイヤレスゲーミング】背面ボタンひとつですべてのプレイに対応。ARMORX により、Xbox Series コントローラーが Xbox Series X|S | XBOX ONE | SWITCH | WIN10/11 をコントロール可能。自宅でも、外出先でも、各コンソールを完全のコントロールが得られます。

・【サポートコンソール】Windows 10 & 11 PC / Switch / Xbox Series X|S / Xbox One / PS4。*本製品はXbox Series コントローラーのみ対応です。Xbox Elite シリーズ コントローラー & Xbox On



【サイズ】

高さ : 4.70 cm

横幅 : 10.40 cm

奥行 : 13.60 cm

重量 : 120.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。