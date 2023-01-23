『ワンピース Lidia Off Shoulder Dress【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月05日 10時 48分に出品され04月05日 10時 48分に終了予定です。即決価格は7,492円に設定されています。現在176件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
『セール実施中』
ZOZO問い合わせ番号:75159760
ショップ:GUESS，ゲス
ブランド:Guess，ゲス
商品名:Lidia Off Shoulder Dress
カテゴリ:ワンピース/ドレス>ワンピース
ブランド品番:W3GK0GZ2U00
素材:レーヨン65%， ナイロン35%
原産国:イタリア
カラー:ブラック，ピンク
サイズ:X-SMALL，SMALL，MEDIUM
企画ID:1583749
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落札価格7492円
176 入札履歴
終了
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