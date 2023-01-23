『ピークスピーク レディーストートバッグ/レディースバッグ&ウォレット レザーバッグ GRY【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月26日 18時 46分に出品され04月26日 18時 46分に終了予定です。即決価格は7,492円に設定されています。現在595件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。沖縄県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
ピークスピーク レディーストートバッグ/レディースバッグ&ウォレット レザーバッグ GRY
【商品説明】
・ストラップの種類: ショルダー
・タテ27cmxヨコ38cmxマチ5cm
・ポケットの数:5(外側2/内側3)
・持ち手の全長:18cm
・留め具の種類: ジッパー
・表地: レザー
・重量:700g
【サイズ】
高さ : 16.51 cm
横幅 : 35.05 cm
奥行 : 42.16 cm
重量 : 1.36 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7492円
595 入札履歴
終了
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