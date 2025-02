クラッチプレーヤー ゴルフウェア ジョガーパンツ ヒップロゴ 春 & 秋 メンズ ストレッチ ゴルフパンツ（ライトグレー・Lサイズ・股下77【2024年最新】

商品情報

【商品名】

クラッチプレーヤー ゴルフウェア ジョガーパンツ ヒップロゴ 春 & 秋 メンズ ストレッチ ゴルフパンツ(ライトグレー・Lサイズ・股下77



【商品説明】

・L(W=ウエスト83cm/L=股下73cm or 77cm)

・M(W=ウエスト79cm/L=股下73cm or 77cm)

・XL(W=ウエスト87cm/L=股下73cm or 77cm)

・XXL(W=ウエスト91cm/L=股下73cm or 77cm)

・メイン素材: 95% コットン, 5% ポリウレタン

・素材構成: 100% コットン



【サイズ】

高さ : 5.70 cm

横幅 : 27.30 cm

奥行 : 35.50 cm

重量 : 530.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。