『クラッチプレーヤー ゴルフウェア ジョガーパンツ ヒップロゴ 春 & 秋 メンズ ストレッチ ゴルフパンツ（ライトグレー・Lサイズ・股下77【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月08日 19時 07分に出品され04月08日 19時 07分に終了予定です。即決価格は7,492円に設定されています。現在481件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山口県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

クラッチプレーヤー ゴルフウェア ジョガーパンツ ヒップロゴ 春 & 秋 メンズ ストレッチ ゴルフパンツ（ライトグレー・Lサイズ・股下77



【商品説明】

・L（W=ウエスト83cm/L=股下73cm or 77cm)

・M（W=ウエスト79cm/L=股下73cm or 77cm)

・XL（W=ウエスト87cm/L=股下73cm or 77cm)

・XXL（W=ウエスト91cm/L=股下73cm or 77cm)

・メイン素材: 95% コットン， 5% ポリウレタン

・素材構成: 100% コットン



【サイズ】

高さ : 5.70 cm

横幅 : 27.30 cm

奥行 : 35.50 cm

重量 : 530.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。