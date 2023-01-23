『BIGBIG WON ARMORX Pro Xbox 背面ボタンアタッチメント ワイヤレスコントローラー用 背面パドル 無線 モーションコン【お歳暮】』はヤフオクでから03月21日 11時 24分に出品され03月21日 11時 24分に終了予定です。即決価格は7,491円に設定されています。現在263件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岐阜県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

BIGBIG WON ARMORX Pro Xbox 背面ボタンアタッチメント ワイヤレスコントローラー用 背面パドル 無線 モーションコントロール アプリカスタマイズ マクロ 連射 Windows PC/Switch/Xbox Series X|S/Xbox One/PS4対応 日本語説明書付き(ホワイト)



【商品説明】





【サイズ】

高さ : 4.00 cm

横幅 : 6.50 cm

奥行 : 8.60 cm

重量 : 50.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。