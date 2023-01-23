『リカちゃん ドール キラチェン リカちゃん デラックス【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月31日 14時 50分に出品され03月31日 14時 50分に終了予定です。即決価格は7,491円に設定されています。現在992件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山形県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

リカちゃん ドール キラチェン リカちゃん デラックス



【商品説明】

・(C)TOMY

・単4形アルカリ乾電池3本使用(電池は別売です。)

・対象年齢:3歳以上



【サイズ】

高さ : 3.20 cm

横幅 : 26.80 cm

奥行 : 37.20 cm

重量 : 440.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。