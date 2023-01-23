『Roland ローランド バイノーラル マイクロホン イヤホン CS-10EM【コストコ お買い得】』はヤフオクでから04月26日 11時 52分に出品され04月26日 11時 52分に終了予定です。即決価格は7,491円に設定されています。現在696件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。神奈川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

Roland ローランド バイノーラル マイクロホン イヤホン CS-10EM



【商品説明】

・360度の圧倒的な臨場感を収音

・ROLAND CS-10EM

・ウェアラブルマイク

・コンデンサ型マイク

・バイノーラルマイクロフォン・イヤホン

・モデル番号を入力してください これが適合するか確認：

・ローランド バイノーラル録音対応 360度の圧倒的な臨場感を収音



【サイズ】

高さ : 7.70 cm

横幅 : 21.31 cm

奥行 : 28.12 cm

重量 : 230.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。