『PremDoll Muse レディパナシアシリーズ 6色セット【2024年最新】 』はヤフオクでから03月05日 11時 45分に出品され03月05日 11時 45分に終了予定です。即決価格は7,491円に設定されています。現在177件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岩手県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
PremDoll Muse レディパナシアシリーズ 6色セット
【商品説明】
・カラージェル6色セット
【サイズ】
高さ : 3.20 cm
横幅 : 8.70 cm
奥行 : 12.20 cm
重量 : 90.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7491円
177 入札履歴
終了
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