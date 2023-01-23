『PremDoll Muse レディパナシアシリーズ 6色セット【2024年最新】 』はヤフオクでから03月05日 11時 45分に出品され03月05日 11時 45分に終了予定です。即決価格は7,491円に設定されています。現在177件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岩手県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

PremDoll Muse レディパナシアシリーズ 6色セット



【商品説明】

・カラージェル6色セット



【サイズ】

高さ : 3.20 cm

横幅 : 8.70 cm

奥行 : 12.20 cm

重量 : 90.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。