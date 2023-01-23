『パナソニック メンズシェーバー 3枚刃 お風呂剃り可 黒 ES-RL13-K【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月12日 02時 58分に出品され03月12日 02時 58分に終了予定です。即決価格は7,491円に設定されています。現在712件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。兵庫県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

パナソニック メンズシェーバー 3枚刃 お風呂剃り可 黒 ES-RL13-K



【商品説明】

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・?{??T?C?Y:????16.0?~??6.5?~???s4.4cm

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【サイズ】

高さ : 7.10 cm

横幅 : 14.70 cm

奥行 : 20.30 cm

重量 : 430.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。