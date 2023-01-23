『寿工芸 水槽 ヒュドラケース4625 爬虫類・両生類用 461×461×250mm【お歳暮】』はヤフオクでから03月21日 17時 34分に出品され03月21日 17時 34分に終了予定です。即決価格は7,491円に設定されています。現在494件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。神奈川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

寿工芸 水槽 ヒュドラケース4625 爬虫類・両生類用 461×461×250mm



【商品説明】



寿工芸





温室、ショーケース（爬虫類、両生類用品）



【サイズ】

高さ : 27.50 cm

横幅 : 50.80 cm

奥行 : 51.90 cm

重量 : 7.46 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。