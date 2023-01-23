『ミニマルランド 小鳥のお手入れカンタン ケージカバー 1枚入 (S) 6個セット 送料無料【2024年最新】 』はヤフオクでから03月21日 01時 51分に出品され03月21日 01時 51分に終了予定です。即決価格は7,491円に設定されています。現在636件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長野県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
バードパレスシリーズにピッタリの透明ケージカバーです。冬の寒さ・夏のクーラー風から愛鳥を守る。ケージ外へのゴミの飛び散りを防ぐ。スーパークリア素材を用いた抜群の透明度だから、ありのままの愛鳥の姿を楽しめます。対象ケージ：MB-30 マリーン・MB-50 ピーチ・MB-91 クラウン 本体サイズ(mm)：W360×D300×H480mm 原産国：中国
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落札価格7491円
636 入札履歴
終了
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