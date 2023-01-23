『投票ボックス パスコ製 紺 コレクト M-512-BL【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月04日 21時 04分に出品され03月04日 21時 04分に終了予定です。即決価格は7,491円に設定されています。現在288件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大阪府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
外寸：幅２１０×奥１５０×高２７０ｍｍ重量：５７０ｇ投入口サイズ：縦１０×横１５０ｍｍ材質：古紙（パスコ）鍵１本付
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落札価格7491円
288 入札履歴
終了
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