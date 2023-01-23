『秋冬ロングコート 中綿入り ダウンコート ダウンジャケット ミリタリー メンズ アウター コート フード付き ブルゾン 韓国風 大きいサイズ カジュアル 無地【お歳暮】』はヤフオクでから03月19日 17時 56分に出品され03月19日 17時 56分に終了予定です。即決価格は7,491円に設定されています。現在380件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。青森県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
素材 :コットン、ポリエステル
詳細サイズ：
バスト/着丈/袖丈cm
M 106 89 78
L 110 90 79
XL 114 91 80
2XL 118 92 81
3XL 122 93 82
4XL 126 94 83
中国製
配送 ご入金確認後、3-5営業日以内にご発送いたします。
納期 ご入金確認後約7~9営業日ほどでのお届けとなります、お急ぐ方は注文をお控えいただきますようお願いいたします。
※表記は当店平置き実寸サイズになります。
※大量生産による生産過程におきまして、若干の個体差が生じる場合がございます。
商品説明
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落札価格7491円
380 入札履歴
終了
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