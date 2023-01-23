『茶谷産業 木製ウォッチケース 5本用 856-120【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月18日 06時 09分に出品され03月18日 06時 09分に終了予定です。即決価格は7,491円に設定されています。現在557件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。三重県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

茶谷産業 木製ウォッチケース 5本用 856-120



【商品説明】

・サイズ:W305×D102×H75mm

・付属品:ウォッチ用クッション 5個、鍵 1本

・原産国:台湾

・本体重量:850g

・材質:MDF(中質繊維板)、ガラス



【サイズ】

高さ : 9.20 cm

横幅 : 12.20 cm

奥行 : 31.60 cm

重量 : 960.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ファッション

腕時計、アクセサリー

腕時計用品 タグ 茶谷産業

木製ウォッチケース

5本用

856-120