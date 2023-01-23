『四葉のクローバー ロンドンブルートパーズ 10金 フックピアス K10 10k ホワイトゴールド 11月 誕生石 レディース 女性 ：Sa3【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月14日 07時 36分に出品され03月14日 07時 36分に終了予定です。即決価格は7,491円に設定されています。現在325件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。東京都からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
四葉のクローバー ロンドンブルートパーズ 10金 フックピアス K10 10k ホワイトゴールド 11月 誕生石 レディース 女性 ：Sa3
【商品説明】
・サイズ： 全長：約17mm ブルートパーズ 直径約3mm
・ポスト： ジプシータイプ 太さ 約0.9mm
・材質： K10ホワイトゴールド ロンドン ブルートパーズ
・誕生石： 11月の誕生石
【サイズ】
高さ : 6.20 cm
横幅 : 7.60 cm
奥行 : 7.60 cm
重量 : 100.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7491円
325 入札履歴
終了
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