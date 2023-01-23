『四葉のクローバー ロンドンブルートパーズ 10金 フックピアス K10 10k ホワイトゴールド 11月 誕生石 レディース 女性 ：Sa3【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月14日 07時 36分に出品され03月14日 07時 36分に終了予定です。即決価格は7,491円に設定されています。現在325件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。東京都からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

四葉のクローバー ロンドンブルートパーズ 10金 フックピアス K10 10k ホワイトゴールド 11月 誕生石 レディース 女性 ：Sa3



【商品説明】

・サイズ： 全長：約17mm ブルートパーズ 直径約3mm

・ポスト： ジプシータイプ 太さ 約0.9mm

・材質： K10ホワイトゴールド ロンドン ブルートパーズ

・誕生石： 11月の誕生石



【サイズ】

高さ : 6.20 cm

横幅 : 7.60 cm

奥行 : 7.60 cm

重量 : 100.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ファッション

腕時計、アクセサリー

レディースアクセサリー タグ 四葉のクローバー

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