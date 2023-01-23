『レイラニ ハワイアンジュエリー ドルフィン（イルカ） シルバーネックレス ペンダント シルバー925 CZ付（ロープチェーン40cm付）【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月23日 01時 26分に出品され03月23日 01時 26分に終了予定です。即決価格は7,491円に設定されています。現在209件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鳥取県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

レイラニ ハワイアンジュエリー ドルフィン（イルカ） シルバーネックレス ペンダント シルバー925 CZ付（ロープチェーン40cm付）



【商品説明】





【サイズ】

高さ : 3.60 cm

横幅 : 7.40 cm

奥行 : 11.80 cm

重量 : 40.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ファッション

腕時計、アクセサリー

メンズアクセサリー タグ レイラニ

ハワイアンジュエリー

ドルフィン（イルカ）

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ペンダント

シルバー925

CZ付（ロープチェーン40cm付）