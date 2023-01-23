『STEP2 Archway Falls Water Table アーチウェイ フォール ウォーターテーブル【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月19日 10時 55分に出品され03月19日 10時 55分に終了予定です。即決価格は7,491円に設定されています。現在29件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岐阜県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
STEP2 Archway Falls Water Table アーチウェイ フォール ウォーターテーブル
【商品説明】
・外形寸法：約H 83 x W 70 x D 70 cm 推奨最低年齢：1.5才以上 容量：最大18.2リットルの水を保持 最小限の組み立てが必要 重量：約4.53キロ
【サイズ】
高さ : 14.80 cm
横幅 : 71.20 cm
奥行 : 74.00 cm
重量 : 4.83 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7491円
29 入札履歴
終了
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