『アッソブ バッグ NYLON POLYCARBONATE LUNCH BAG ランチバッグ 152031-10 ブラック【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月21日 01時 51分に出品され03月21日 01時 51分に終了予定です。即決価格は7,491円に設定されています。現在249件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。秋田県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
[アッソブ] バッグ NYLON POLYCARBONATE LUNCH BAG ランチバッグ 152031-10 ブラック
【商品説明】
・NYLON POLYCARBONATE
・留め具の種類: 調整可能
・表地: ナイロン
【サイズ】
高さ : 16.00 cm
横幅 : 24.00 cm
奥行 : 25.00 cm
重量 : 220.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7491円
249 入札履歴
終了
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