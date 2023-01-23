『アッソブ バッグ NYLON POLYCARBONATE LUNCH BAG ランチバッグ 152031-10 ブラック【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月21日 01時 51分に出品され03月21日 01時 51分に終了予定です。即決価格は7,491円に設定されています。現在249件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。秋田県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

[アッソブ] バッグ NYLON POLYCARBONATE LUNCH BAG ランチバッグ 152031-10 ブラック



【商品説明】

・NYLON POLYCARBONATE

・留め具の種類: 調整可能

・表地: ナイロン



【サイズ】

高さ : 16.00 cm

横幅 : 24.00 cm

奥行 : 25.00 cm

重量 : 220.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。