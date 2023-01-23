『自然健康社 まこも茶 100パック 無農薬 国産 無添加 煮出し用【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月15日 09時 10分に出品され03月15日 09時 10分に終了予定です。即決価格は7,491円に設定されています。現在675件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

自然健康社 まこも茶 100パック 無農薬 国産 無添加 煮出し用



【商品説明】

・内容量／４．５ｇ×１００パック

・原材料／まこも（奈良県産）

・無添加（香料、保存料などを使用していません）

・農薬不使用のまこもを使用

・１００日分（一日１パックを使用した場合）



【サイズ】

高さ : 10.60 cm

横幅 : 19.60 cm

奥行 : 20.60 cm

重量 : 540.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。