『自然健康社 まこも茶 100パック 無農薬 国産 無添加 煮出し用【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月15日 09時 10分に出品され03月15日 09時 10分に終了予定です。即決価格は7,491円に設定されています。現在675件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
自然健康社 まこも茶 100パック 無農薬 国産 無添加 煮出し用
【商品説明】
・内容量／４．５ｇ×１００パック
・原材料／まこも（奈良県産）
・無添加（香料、保存料などを使用していません）
・農薬不使用のまこもを使用
・１００日分（一日１パックを使用した場合）
【サイズ】
高さ : 10.60 cm
横幅 : 19.60 cm
奥行 : 20.60 cm
重量 : 540.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7491円
675 入札履歴
終了
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