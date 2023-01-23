『BYREDO バイレード ローズ オブ ノー マンズ ランド 100ml ROSE OF NO MANS LAND 香水【正規品 送料無料】【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月25日 10時 49分に出品され03月25日 10時 49分に終了予定です。即決価格は7,491円に設定されています。現在76件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。石川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 商品名 ：BYREDO バイレード ローズ オブ ノー マンズ ランド 100ml ROSE OF NO MANS LAND 香水

ブランド ： BYREDO（バレード）

商品の形状 ： 液体

商品体積 ： 100 ミリリットル

香り ： ローズ オブ ノー マンズ ランド

対象年齢 ： 大人

商品の説明 ：

ローズ オブ ノー マンズ ランドとは、第一次世界大戦中に何千人もの命を救った看護婦達に、兵士達が付けたニックネームです。

この香りは、無私の心や思いやりに敬意を表しています。



トップ：ピンクペッパー、トルコ産バラの花びら

ハート：ラズベリーの花、トルコ産ローズアブソリュート

ベース：パピルス、ホワイトアンバー