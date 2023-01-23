『ペットマット 防水 滑り防止 ロング型 カーペット 60x240cm 厚み2mm 床に吸着 ズレない 消臭 犬用 マット 日本製(ブラウン)【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月09日 10時 48分に出品され03月09日 10時 48分に終了予定です。即決価格は7,491円に設定されています。現在947件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。茨城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 ペット用マット、滑らないマット、ペット用カーペット、おくだけ吸着マット

薄くてズレなくつまずかない。愛らしいペットの脱臼予防する。フローリングの傷、汚れ防止に。

吸着加工が施されていますので、おくだけでズレません。簡単に取り付け、取り外しができます。

スペースにあわせて、ハサミで自由にカットできます。