『QUCHITAP（クチタプ） CEBONNERコレクション リード(引綱)【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月23日 22時 28分に出品され04月23日 22時 28分に終了予定です。即決価格は7,491円に設定されています。現在187件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。佐賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 【商品名】

QUCHITAP（クチタプ） CEBONNERコレクション リード(引綱)



【商品説明】





【サイズ】

高さ : 2.40 cm

横幅 : 16.00 cm

奥行 : 21.20 cm

重量 : 120.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。