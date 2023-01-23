『ガッチャ ゴルフ パンツ 撥水 ストレッチ リーフ 総柄 ロングパンツ 222GG1801 オレンジ M【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月20日 01時 18分に出品され04月20日 01時 18分に終了予定です。即決価格は7,491円に設定されています。現在440件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。三重県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
ガッチャ ゴルフ パンツ 撥水 ストレッチ リーフ 総柄 ロングパンツ 222GG1801 オレンジ M
【商品説明】
・ウエスト 74 77 80 83 86 89
・サイズ XS S M L XL 2XL
・メイン素材: 本体：ポリエステル92% ， ポリウレタン8%
・渡り 29 30.2 31 32.2 33.4 34.6
・素材構成: 本体: 92% ポリエステル， 8% ポリウレタン
・股上 19.5 20.5 22 23 24 25
・股下 68 72 76 78 80 82
【サイズ】
高さ : 3.10 cm
横幅 : 27.70 cm
奥行 : 33.79 cm
重量 : 310.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7491円
440 入札履歴
終了
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