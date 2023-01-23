『クローム ハンドルバーバッグ Urban Handlebar Bag/アーバン EX 2.0 ハンドルバー バッグ FG_Fog(現行モデル【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月01日 18時 57分に出品され04月01日 18時 57分に終了予定です。即決価格は7,491円に設定されています。現在73件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。奈良県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

クローム ハンドルバーバッグ Urban Handlebar Bag/アーバン EX 2.0 ハンドルバー バッグ FG_Fog(現行モデル



【商品説明】

・ショルダーストラップ付き(全長116cm)

・全長 タテ13cmxヨコ24cmxマチ8.5cm

・留め具の種類: フック

・重量:250g



【サイズ】

高さ : 12.00 cm

横幅 : 18.30 cm

奥行 : 31.10 cm

重量 : 260.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ファッション

メンズファッション

バッグ タグ クローム

ハンドルバーバッグ

Urban

Handlebar

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ハンドルバー

バッグ

FG_Fog(現行モデル