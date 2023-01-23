『カワダ ナノブロック 雷門 デラックスエディション(通常版) NB-046【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月19日 22時 13分に出品され03月19日 22時 13分に終了予定です。即決価格は7,491円に設定されています。現在267件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。徳島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
・ ワンサイズ NB-046
・難易度:5
・ピース数:2 740
・ナノブロックは、最小ブロックの縦×横×高さがわずか4×4×5mm。日本生まれの超ミニサイズブロックです。
・組み立てる必要がありますか:要
・原産国:中国
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落札価格7491円
267 入札履歴
終了
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