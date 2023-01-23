『クドわふたー 1000ピース 棗鈴 (50cm×75cm、対応パネルNo.10)【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月29日 06時 02分に出品され03月29日 06時 02分に終了予定です。即決価格は7,491円に設定されています。現在667件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。和歌山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 【商品名】

クドわふたー 1000ピース 棗鈴 (50cm×75cm、対応パネルNo.10)



【商品説明】

・(C) Visual Arts/Key

・対象年齢 : 6歳から

・本体サイズ : 50×75cm

・男女共用



【サイズ】

高さ : 5.50 cm

横幅 : 26.00 cm

奥行 : 36.80 cm

重量 : 870.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。