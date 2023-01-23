『14k White Gold Filled Round Wheat Chain Pendant Necklace (0.8 mm， 20 inch)【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月10日 09時 45分に出品され03月10日 09時 45分に終了予定です。即決価格は7,490円に設定されています。現在354件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山形県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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カテゴリ ファッション

腕時計、アクセサリー

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White

Gold

Filled

Round

Wheat

Chain

Pendant

Necklace

(0.8

mm，

20

inch)