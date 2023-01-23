『Verona Jewelers スターリングシルバー 1.5mm 調節可能 シンガポールチェーン ツイストチェーンネックレス 女性用 24インチ スライダーネックレス ボ 並行輸入品【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月04日 05時 39分に出品され03月04日 05時 39分に終了予定です。即決価格は7,490円に設定されています。現在337件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岐阜県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 並行輸入品のため、商品のメーカー保証はありません。初期不良のみ対応させていただきます。本商品は海外拠点に在庫がございます。その為お届けまで5~14営業日程度お時間をいただいております。税関手続き、関税支払い等すべて当方で対応させていただいております。ご安心くださいませ。商品情報の高さ：幅：奥行のセンチは梱包サイズの目安となります。実際の商品サイズと差異がありますのでご注意ください。

カテゴリ ファッション

腕時計、アクセサリー

メンズアクセサリー タグ Verona

Jewelers

スターリングシルバー

1.5mm

調節可能

シンガポールチェーン

ツイストチェーンネックレス

女性用

24インチ

スライダーネックレス

ボ

並行輸入品