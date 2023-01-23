『ブロンズルチル ブレスレット 11mm 一点物 111-2683【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから05月14日 04時 11分に出品され05月14日 04時 11分に終了予定です。即決価格は7,490円に設定されています。現在362件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大阪府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
商品名
ブロンズルチル ブレスレット 11mm
天然石名
ブロンズルチル
サイズ
内周:約167mm(±5mm) 粒直径:約11mm(±0.5mm) 〜12mm(±0.5mm)
重量
38.3g
商品番号
111-2683
ブロンズルチルブレスレット
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362 入札履歴
終了
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