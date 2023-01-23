『ブロンズルチル ブレスレット 11mm 一点物 111-2683【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから05月14日 04時 11分に出品され05月14日 04時 11分に終了予定です。即決価格は7,490円に設定されています。現在362件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大阪府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 商品名

ブロンズルチル ブレスレット 11mm



天然石名

ブロンズルチル



サイズ

内周:約167mm(±5mm) 粒直径:約11mm(±0.5mm) 〜12mm(±0.5mm)



重量

38.3g



商品番号

111-2683



ブロンズルチルブレスレット

カテゴリ ファッション

腕時計、アクセサリー

メンズアクセサリー タグ ブロンズルチル

ブレスレット

11mm

一点物

111-2683