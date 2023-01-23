『セイコー スピリット セイコー腕時計 SEIKO SPIRIT クオーツ ペアウオッチ ハードレックス STTC006 ブラウン【お歳暮】』はヤフオクでから03月21日 01時 09分に出品され03月21日 01時 09分に終了予定です。即決価格は7,490円に設定されています。現在698件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 素材 ケース：ステンレススチール

ベルト：カーフレザー

サイズ ケース：(約)径25×厚さ5.7mm

カラー 文字盤：ゴールド系

ムーブメント クオーツ

防水機能 日常生活用防水

付属品 ・専用BOX、・取り扱い説明書、・保証書

カテゴリ ファッション

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