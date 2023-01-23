『大石天狗堂(Ooishi Tengudo) 小倉百人一首 吉野【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月10日 22時 09分に出品され03月10日 22時 09分に終了予定です。即決価格は7,490円に設定されています。現在505件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。島根県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
大石天狗堂(Ooishi Tengudo) 小倉百人一首 吉野
【商品説明】
・主な製造国 : 日本
・対象年齢 : 5歳から
・本体サイズ : 119mm×119mm×176mm
・男女共用
【サイズ】
高さ : 13.60 cm
横幅 : 15.80 cm
奥行 : 19.40 cm
重量 : 1.36 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7490円
505 入札履歴
終了
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