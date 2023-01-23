『RG 1/144 トールギスIII プラモデル 『新機動戦記ガンダムW Endless Waltz』(ホビーオンラインショップ)【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月27日 08時 02分に出品され03月27日 08時 02分に終了予定です。即決価格は7,490円に設定されています。現在377件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 ・ BAS5058023

・【スケール】1/144

・プラモデル

・【素材】PS・ABS・PP・PVC

・パッケージ重量: 0.47 kg