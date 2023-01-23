『NERF ナーフ モジュラス ストライフ 電動ブラスター 簡易パッケージ版 並行輸入品【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月22日 19時 02分に出品され03月22日 19時 02分に終了予定です。即決価格は7,490円に設定されています。現在983件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 【商品名】

NERF ナーフ モジュラス ストライフ 電動ブラスター 簡易パッケージ版 [並行輸入品]



【商品説明】

・6ダーツを連続して撃つNerfモジュラスの電動シリーズ

・単3電池が4本必要です（別売）

・対象年齢 8歳以上、説明書は英語となります。



【サイズ】

高さ : 7.40 cm

横幅 : 21.20 cm

奥行 : 41.90 cm

重量 : 770.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。