『NERF ナーフ モジュラス ストライフ 電動ブラスター 簡易パッケージ版 並行輸入品【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月22日 19時 02分に出品され03月22日 19時 02分に終了予定です。即決価格は7,490円に設定されています。現在983件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
NERF ナーフ モジュラス ストライフ 電動ブラスター 簡易パッケージ版 [並行輸入品]
【商品説明】
・6ダーツを連続して撃つNerfモジュラスの電動シリーズ
・単3電池が4本必要です（別売）
・対象年齢 8歳以上、説明書は英語となります。
【サイズ】
高さ : 7.40 cm
横幅 : 21.20 cm
奥行 : 41.90 cm
重量 : 770.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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983 入札履歴
終了
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