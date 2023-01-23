『マウンテンキング(日本語版)【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月08日 20時 17分に出品され03月08日 20時 17分に終了予定です。即決価格は7,490円に設定されています。現在17件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岩手県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

マウンテンキング(日本語版)



【商品説明】

・プレイ人数:2~5人

・プレイ時間: 90分~

・対象年齢 :12才~大人

・本体サイズ: 290×290×70mm



【サイズ】

高さ : 7.50 cm

横幅 : 30.50 cm

奥行 : 30.90 cm

重量 : 1.89 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ゲーム、おもちゃ

ボードゲーム タグ マウンテンキング(日本語版)