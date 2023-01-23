『グリーンマックス Nゲージ 近鉄12200系 (スナックカー・更新車・貫通路開扉パーツ付き)増結2両編成セット (動力無し) 31640 鉄【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月14日 07時 36分に出品され03月14日 07時 36分に終了予定です。即決価格は7,490円に設定されています。現在708件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鳥取県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
グリーンマックス Nゲージ 近鉄12200系 (スナックカー・更新車・貫通路開扉パーツ付き)増結2両編成セット (動力無し) 31640 鉄
【商品説明】
・併結時の前面連結部をリアルに再現できる貫通路開扉パーツが付属
・車両番号は付属車両マーク選択式
・鉄道模型
【サイズ】
高さ : 4.00 cm
横幅 : 12.00 cm
奥行 : 21.00 cm
重量 : 1.00 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7490円
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終了
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