『LULUFUN ブロックセット 大学 マイクロブロック おもちゃ キャンパス 世界の有名大学 建物 知育玩具 子供 大人 ギフト 誕生日 ク【コストコ お買い得】』はヤフオクでから05月10日 09時 31分に出品され05月10日 09時 31分に終了予定です。即決価格は7,490円に設定されています。現在921件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
LULUFUN ブロックセット 大学 マイクロブロック おもちゃ キャンパス 世界の有名大学 建物 知育玩具 子供 大人 ギフト 誕生日 ク
【商品説明】
・エコ素材：安全性を確保するために環境に優しいABS樹脂プラスチックという素材から作られています。耐久性がいい、毒性も変形もありません。
・世界有名な大学:きれいな庭が広がり、赤レンガ風のキャンパス、歴史と崇高さを感じれる名門校で、このブロックは良く展示されます。誕生日、クリスマスなどのプレゼントとしても、このブロックはいい選択です!
・内容物：ブロック、組立説明書
・達成感UP：説明書を読みながら一つ一つ組立て、子供の集中力と根気を高めることが出来ます。14才以上の子供も大人もおススメです。ピースが多かったので、時間が掛かるが、出来上がった時の達成感がとても感じられます。子供と協力して作ることによ
【サイズ】
高さ : 6.60 cm
横幅 : 26.40 cm
奥行 : 36.10 cm
重量 : 1.66 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7490円
921 入札履歴
終了
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