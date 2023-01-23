『ワイヤレスマイク 2.4G 無線マイク 2台セット ヘッドセットマイク 耳掛式 拡声 録音マイク スマホ用 路線バス運転手用マイク ハンズフリーマイク【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月22日 02時 56分に出品され03月22日 02時 56分に終了予定です。即決価格は7,490円に設定されています。現在21件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。香川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【2.4G、互換性高い】このワイヤレスマイクは2.4G伝送テクノロジーを使用すると、無線干渉をある程度減らすことができます。信号は30メートル以内でより安定して伝送します。6.35mmプラグが付き、二種類（3.5mm/6.35mm）のジャックのPAデバイスに対応します。学校司会会議講演授業説明会イベント観光ガイド店促等に大活躍です。
【自動接続】送信機と受信機は自動的にペアリングされ、わずらわしい操作が必要なく、直接に使えます。送信機には音量ボタンが装備されており、PAデバイスを経由せず、いつでも音量を制御できます。
ピラミッドWH10 10インチ300ワットハイパワーペーパーコーン8オームサブウーファー（メーカー廃盤）
¥ 7490
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¥ 7490
Av-jefes Tcm141ll-ta3 Lavalier Microphone Akg， Samson
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ZaxSound マルチパーパス SF-666_SML ブラック
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音響機器 CANARE カナレ L-4E6S XLRマイクケーブル 各色m切り売り (20m， 黄)
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オーディオアクセサリー GOTHAM(ゴッサム) GAC-3 コンデンサー用マイクケーブル (4m)
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オーディオ機器 GOTHAM(ゴッサム) GAC-3 灰色 コンデンサー用マイクケーブル NEUTRIK:シルバー (4m)
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オーディオケーブル MOGAMI モガミ 2534 Yケーブル (4.4mm5極オス -XLRオス×2) (0.5m)
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オーディオケーブル オヤイデ XLRケーブル XLR Female⇔TRS1.0mOYAIDE PA-02 V2シリーズ PA-02 XFT V2/1.0
¥ 7490
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Boom Arm for hyperx quadcast，Mic Stand 360°Adjustable Heavy Duty Gaming Microphone Suspension Boom Scissor Arm Stand with Pop Filter for hyperx quadc
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落札価格7490円
21 入札履歴
終了
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