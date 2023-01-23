『SmallRig 吸盤式マウント 車載用 アクション用 撮影用 Gopro対応 DJIのOsmo Action/Pocket2対応、Insta360対応 軽量 ZV-1、G7Xシ【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月13日 15時 33分に出品され03月13日 15時 33分に終了予定です。即決価格は7,490円に設定されています。現在904件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。茨城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【強力な吸着力】専用の二層吸盤により、持続的で安定した吸着力を発揮し、機器の安全性、運転記録、携帯撮影などを確実にします。
【幅広い用途】金属/セラミック表面、車のカバー、車の屋根、水平蓋など、乾いた滑らかできれいな表面ならどこにでも接続できます。 推奨作業温度範囲: -40 ? ~ 140 ?。 オフロード、オフロードで80km/h以下の速度で走行し、吸引状態を確認してからご使用ください。
【耐荷重】軽量、携帯電話、アクションなどに対応。 耐荷重は、最大速度 80km/h (50mph) の場合は 0.5kg / 1.1lbs、静止時は 3kg / 6.6lbs、軽量の場合は 2kg / 4.4lbs です。 ストラップを取り付け、2 時間ごとに機器をチェックすることをお勧めします。
【クイックリリース＆簡単使用】ワンボタンプレスデザインで吸盤を素早く脱着し、撮影効率を向上させます。マジックアームの一端はNATOレールを介して吸盤に取り付けられ、他のNATOレールアクセサリーに素早く取り付けることが可能です。
【角度調整可能】ダブルボールヘッド構造により、異なる使用シーンや撮影ニーズに応じて角度を調整することができます。サムホイールで簡単
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落札価格7490円
904 入札履歴
終了
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