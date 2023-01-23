『Shure 楽器用ケーブル WA307【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月06日 08時 37分に出品され03月06日 08時 37分に終了予定です。即決価格は7,490円に設定されています。現在163件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。熊本県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
全国送料無料！海外倉庫からの出荷となりますため、お届けまで5-12営業日ほどお時間がかかります。通関検査の開封による外箱損傷が稀にありますが、国内到着後にも検品しておりますので、品質に関してはご安心ください。【お急ぎのお客様、複数購入をご希望のお客様】問い合わせページからご連絡ください。迅速に確認いたします。 SHURE WA307 プレミアムL字型TA4Fロック付きコネクター 楽器用ケーブル ボディーパック型送信器接続ケーブ
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落札価格7490円
163 入札履歴
終了
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