『オーディオケーブル MOGAMI モガミ 2534 Yケーブル (4.4mm5極オス ? RCA×2) (1m)【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月14日 07時 36分に出品され03月14日 07時 36分に終了予定です。即決価格は7,490円に設定されています。現在830件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。石川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
その他AV周辺機器
【商品名】
MOGAMI モガミ 2534 Yケーブル (4.4mm5極オス ? RCA×2) (1m)
【商品説明】
・4.4mm5極プラグ:ONKODO AP4.4-550
・4.4mmアサイン:画像3を参照
・RCAプラグ:REAN NYS373
・※SONY製品はアサインが違うためお使いになれません。
・※アンバランス出力用
・ケーブル:MOGAMI 2534
・ハンダ:KR-19RMA 先バラ:12cm
【サイズ】
高さ :
横幅 :
奥行 :
重量 :
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7490円
830 入札履歴
終了
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