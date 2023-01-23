『UNHO 壁寄せテレビスタンド テレビ台 ハイタイプ 薄型 大型テレビ スタンド 32?100インチ 液晶テレビ モニター 対応 耐荷重40【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月07日 15時 33分に出品され03月07日 15時 33分に終了予定です。即決価格は7,490円に設定されています。現在347件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
UNHO 壁寄せテレビスタンド テレビ台 ハイタイプ 薄型 大型テレビ スタンド 32?100インチ 液晶テレビ モニター 対応 耐荷重40
【商品説明】
UNHO 壁寄せテレビスタンド テレビ台 ハイタイプ 薄型 大型テレビ スタンド 32?100インチ 液晶テレビ モニター 対応 耐荷重40kg 高さ調整可能 スリム tvスタンド 省スペース 地震対策
X08TBRZFLV
【サイズ】
高さ : 6.00 cm
横幅 : 35.00 cm
奥行 : 95.00 cm
重量 : 10.00 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7490円
347 入札履歴
終了
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