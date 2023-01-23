『カメラアクセサリー SWFOTO LS-63 リング式三脚座 ，横撮りから縦撮りへ，ARCA-SWISSタイプのクイックリリースプレート付き (63 mm)【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月26日 08時 36分に出品され03月26日 08時 36分に終了予定です。即決価格は7,490円に設定されています。現在721件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。群馬県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 三脚、一脚アクセサリー

【商品名】

SWFOTO LS-63 リング式三脚座 ，横撮りから縦撮りへ，ARCA-SWISSタイプのクイックリリースプレート付き (63 mm)

SWFOTO



【商品説明】

・より安定：カメラとレンズはレンズリングに取り付けられ、底部クイックマウントにより三脚に取り付けられるため、全体の重心がカメラレンズの中間位置に位置し、よりバランスがとれ、より安定しています。

・ソニー専用カメラ：内輪内径63.5mm、Sonyαシリーズに適用、a7/a7ii/a7iii/a7iv/a9/a6400;Sigma MC11アダプターリングを組み合わせたソニーEシリーズにも対応しています。内輪本体クイックマウントプレートマウントのマウントシュートは、異なる機種に対応可能です。

・取り付けの便利さ：先にレンズリングとレンズを取り



【サイズ】

高さ : 2.90 cm

横幅 : 11.70 cm

奥行 : 14.10 cm

重量 : 200.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。