『Barbie Fashion Pack with 1 Outfit ＆ 1 Accessory Doll ＆ 1 Each for Ken Doll， Gift for 3 to 8 Year Olds【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月10日 19時 53分に出品され03月10日 19時 53分に終了予定です。即決価格は7,490円に設定されています。現在872件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。茨城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
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落札価格7490円
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