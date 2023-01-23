『レゴ (leg0) シティ ジャングル探検スタートセット 60157 組み立てキット (88ピース)【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから04月11日 02時 40分に出品され04月11日 02時 40分に終了予定です。即決価格は7,490円に設定されています。現在157件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長野県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
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落札価格7490円
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