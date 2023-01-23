『ささえ京友禅 萩 4つ折伸縮 V08403 〔軽量/介護用品〕【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月25日 03時 06分に出品され03月25日 03時 06分に終了予定です。即決価格は7,490円に設定されています。現在294件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岐阜県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】 ささえ京友禅 萩 4つ折伸縮 V08403 【軽量/介護用品】 [ V08403 ]