『三昭紙業 「おもいやり心」 不織布タオル N-120 1セット（720枚：120枚×6パック）[21]【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月13日 15時 23分に出品され03月13日 15時 23分に終了予定です。即決価格は7,490円に設定されています。現在881件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。沖縄県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】 三昭紙業 「おもいやり心」 不織布タオル N-120 1セット（720枚：120枚×6パック） 【ジャンル・特徴】 丈夫で破れにくい不織布製の、使いきりペーパータオル。 [ N-120 ]