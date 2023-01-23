『【お得2本】ProHealth Longevity NMN Pro Lozenges（ニコチンアミドモノヌクレオチド プロ ロゼンジ）250mg 舌下吸収 トローチ 30粒 2本セット【新品】【お歳暮】』はヤフオクでから03月19日 11時 45分に出品され03月19日 11時 45分に終了予定です。即決価格は7,490円に設定されています。現在476件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。北海道からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 NMN 250mg ３０錠 舌下吸収トローチ 2本セット



サードパーティテスト(第三者機関による成分調査)済み



Bred Stanfield博士により数あるNMNメーカーの中からBESTブランドに選出されました。

高品質NMNです。



【商標取得済み医薬品グレードNMN(Uthever NMN)】

UtheverはEffepharmテックサイエンス社が開発した最高品質のNMN原料の登録商標です。



【ご使用の目安】

毎日1錠、出来るだけ噛まず顎と舌の間で溶かし切ると舌下から効率良く吸収し、最大限効力が発揮されます。



アメリカ産

GMP認可



国内よりすぐに発送



ProHealth（プロヘルス）は、世界で最も純度が高く安定したハイグレードのNMN（ニコチンアミドモノヌクレオチド）であるUthever（ユースエバー）を使用しています。これは、アメリカのFDA（米国食品医薬品局）登録済みの温度管理された設備で製造され、第三者機関の研究所で3度も検査を重ね、最高レベルの純度を保証しています。NMN Pro Lozenges（ニコチンアミドモノヌクレオチド プロ ロゼンジ）は、口の中と舌下の血管にNMN（ニコチンアミドモノヌクレオチド）を直接吸収させることで、消化管での消化を避けて、すばやく血流に吸収されるようにしています。