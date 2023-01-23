『生活用品・家庭用品 大王製紙 エリエール ローションティシュー贅沢保湿 200組箱 1セット24箱：3箱×8パック【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月08日 01時 54分に出品され03月08日 01時 54分に終了予定です。即決価格は7,490円に設定されています。現在305件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。和歌山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
大王製紙 エリエール ローションティシュー贅沢保湿 200組箱 1セット（24箱：3箱×8パック）
【商品説明】
・BOXサイズ/W243×D110×H90mm
・ケースサイズ/W459×D505×H295mm
・内容量/400枚(200組)
・材質/パルプ100%
・生産国/日本 1セット=3箱×8パック
【サイズ】
高さ : 40.00 cm
横幅 : 50.00 cm
奥行 : 50.00 cm
重量 : 11.00 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7490円
305 入札履歴
終了
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