『生活用品・家庭用品 大王製紙 エリエール ローションティシュー贅沢保湿 200組箱 1セット24箱：3箱×8パック【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月08日 01時 54分に出品され03月08日 01時 54分に終了予定です。即決価格は7,490円に設定されています。現在305件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。和歌山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

大王製紙 エリエール ローションティシュー贅沢保湿 200組箱 1セット（24箱：3箱×8パック）



【商品説明】

・BOXサイズ/W243×D110×H90mm

・ケースサイズ/W459×D505×H295mm

・内容量/400枚(200組)

・材質/パルプ100%

・生産国/日本 1セット=3箱×8パック



【サイズ】

高さ : 40.00 cm

横幅 : 50.00 cm

奥行 : 50.00 cm

重量 : 11.00 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。